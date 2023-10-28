أحمد موسى يستعين بعدد من أخبار "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطيته لأحداث حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

تناول الخبر الأول تفاصيل حادث القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكشف من خلاله تصريح وزارة الصحة حول عدد وفيات الحادث والمقدرة بـ 32 قبل أن ترتفع إلى 34 حالة بنهاية اليوم، وإصابة 63 حالة وارتفع بنهاية اليوم إلى 64 حالة.

رابط الخبر

الخبر الثاني

كما تناول تقريرا أمريكيا عن إنشاء ممر إنساني في صحراء النقب يمكن أن ينقذ سكان غزة.

الخبر الثالث

جاء عن عنوانه الجارديان: الأنفاق في غزة "تحد أمني" وعائق كبير أمام التوغل البري الإسرائيلي.

الخبر الرابع

أما الخبر الرابع، تناول استدعاء إسرائيل بعثتها الدبلوماسية من تركيا وإعادة تقييم العلاقات، وذلك بعد إعلان تركيا، أنها على استعداد لإعلان إسرائيل مجرمة حرب.

أخبار الدستور

أخبار الدستور

أخبار الدستور