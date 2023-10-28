السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يستعين بعدد من أخبار "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

أحمد موسى
أحمد موسى

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطيته لأحداث حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

تناول الخبر الأول تفاصيل حادث القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكشف من خلاله تصريح وزارة الصحة حول عدد وفيات الحادث والمقدرة بـ 32 قبل أن ترتفع إلى 34 حالة بنهاية اليوم، وإصابة 63 حالة وارتفع بنهاية اليوم إلى 64 حالة.

رابط الخبر 

الصحة: وفاة 32 راكبًا وإصابة 63 آخرين فى حادث مرورى على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى

الخبر الثاني 

كما تناول تقريرا أمريكيا عن إنشاء ممر إنساني في صحراء النقب يمكن أن ينقذ سكان غزة.

تقرير أمريكى: إنشاء ممر إنسانى فى صحراء النقب يمكن أن ينقذ سكان غزة

الخبر الثالث

جاء عن عنوانه الجارديان: الأنفاق في غزة "تحد أمني" وعائق كبير أمام التوغل البري الإسرائيلي.

الجارديان: الأنفاق فى غزة "تحدٍ أمنى" وعائق كبير أمام التوغل البرى الإسرائيلى

الخبر الرابع

أما الخبر الرابع، تناول استدعاء إسرائيل بعثتها الدبلوماسية من تركيا وإعادة تقييم العلاقات، وذلك بعد إعلان تركيا، أنها على استعداد لإعلان إسرائيل مجرمة حرب.

إسرائيل تستدعى بعثتها الدبلوماسية من تركيا.. وتعيد تقييم العلاقات

أخبار الدستور
أخبار الدستور
أخبار الدستور
أخبار الدستور
أحمد موسى الدستور اخبار تغطيته حادث القاهرة الإسكندرية الصحراوي صحراء النقب التوغل البري الإسرائيلي

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