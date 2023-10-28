السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يعلن فتح تحقيقات فى اتهامات "الهتافات العنصرية" بمباراة الكلاسيكو

برشلونة
برشلونة

نشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا بشأن أحداث مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد اليوم.

وانتصر ريال مدريد على نظيره برشلونة في مباراة اليوم بالجولة الـ11 بالدوري الإسباني بهدفين لهدف.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير نشرته اليوم بأن جماهير نادي برشلونة وجهت هتافات عنصرية ضد فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين اليوم.

ونشر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالآتي: "برشلونة سيدافع دائمًا عن قيم كرة القدم والرياضة مثل احترام المنافس، ولهذه الأسباب سيحقق النادي في أي كراهية حدثت بعد ظهر اليوم خلال المباراة ضد ريال مدريد".

وأشارت ماركا إلى أن جماهير النادي الكتالوني وصفت فينسيوس بالـ"قرد" في إهانة عنصرية لبشرته السمراء.

وأضافت أن جماهير برشلونة ألقوا شيئًا من المدرجات تجاه فينسيوس يشبه الموز، وعلى الرغم من أن ذلك الاتهام لا يمكن تأكيده بنسبة 100% فهناك بعض التكهنات أنها قد تكون إحدى اللافتات الصفراء التي تم استعمالها في احتفالية الجماهير قبل المباراة.

وسبق أن شهدت مباريات الدوري الإسباني حوادث عنصرية ضد فينسيوس جونيور في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي من قبل جماهير الأندية المنافسة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق جيرونا، صاحب المركز الثاني.

وأكمل البرازيلي فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، انتصاره الـ150 في تاريخ مشاركاته مع الفريق الملكي في مختلف البطولات.

جافي: لم نكن نستحق الفوز أمام ريال مدريد

وقال بابلو جافي، لاعب فريق برشلونة، إن فريقه لم يكن يستحق الفوز أمام ريال مدريد، مشيرًا إلى أن هدف بيلينجهام الأول غير من سير المباراة.

وأضاف: "لقد راقبنا بيلينجهام جيدًا مثلما فعلنا مع أغلب لاعبي ريال مدريد ولكنه سجل هدف التقدم في هجمة واحدة فقط استطاع الحصول على مساحة بها".
 

برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد الدوري الاسباني مباراة برشلونة وريال مدريد

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