تفاصيل غسل رجل أعمال 110 ملايين جنيه في مطروح

كشف رجل أعمال له سجل جنائي في محافظة مطروح، أمام جهات التحقيق المختصة عن تفاصيل غسل أموال تبلغ قيمتها 110 ملايين جنيه حصيلة تجارات مشبوهة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه تحصل من جراء تلك التجارة المشبوهة، على 110 ملايين جنيه في وقت قصير.

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق أنه قد لجأ إلى توظيف تلك الأموال وإصباغها الصبغة الشرعية، عن طريق اللجوء لغسل تلك الأموال لإبعاد الشبهات عنه، فقام بشراء عدد من العقارات والمحلات، وأيضا اتجاره في الأراضي.

وعقب إدلاء المتهم بجميع تفاصيل ارتكابه لتلك الجريمة، أمرت جهات التحقيق باتخاذ اللازم ضده والتحفظ على المبلغ المضبوط.