السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل غسل رجل أعمال 110 ملايين جنيه في مطروح

أموال
أموال

كشف  رجل أعمال له سجل جنائي في محافظة مطروح، أمام جهات التحقيق المختصة عن تفاصيل غسل أموال تبلغ قيمتها 110 ملايين جنيه حصيلة تجارات مشبوهة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه تحصل من جراء تلك التجارة المشبوهة، على 110 ملايين جنيه في وقت قصير.

txt

حبس رئيس شركة استثمار عقاري بتهمة غسل 27 مليون جنيه

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق أنه قد لجأ إلى توظيف تلك الأموال وإصباغها الصبغة الشرعية، عن طريق اللجوء لغسل تلك الأموال لإبعاد الشبهات عنه، فقام بشراء عدد من العقارات والمحلات، وأيضا اتجاره في الأراضي.

وعقب إدلاء المتهم بجميع تفاصيل ارتكابه لتلك الجريمة، أمرت جهات التحقيق باتخاذ اللازم ضده والتحفظ على المبلغ المضبوط.

رجل أعمال جهات التحقيق المختصة 110 مليون جنيه كشف المتهم أمام جهات التحقيق محافظة مطروح

الأكثر قراءة

الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

أحمد موسى عن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى: مصيبة.. والجثث تفحمت

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة