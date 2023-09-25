الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة المتهمين بتهديد رجل أعمال بالقتل لابتزازه بقصر النيل

المتهمين
المتهمين

بدأت الدائرة 32 بمحكمة شمال القاهرة ، المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال وشريكه على خلفية اتهامهما بتهديد رجل أعمال شهير بالقتل، وابتزازه، لمنحهما مبالغ مالية.

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تفاصيل القضية

حملت القضية الرقم 7867 لسنة 2023 جنايات قسم قصر النيل، وقيدت برقم 529 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار إبراهيم حلمي، المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

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وأسندت النيابة إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة تهم أنهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل هددا المجني عليه رجل الأعمال الشهير بواسطة مجهول شفهيا بالقتل، وكان تهديدهما مصحوبا بأمر حمله على إعطائهما مبالغ مالية.

كما هددا المجني عليه رجل الأعمال الشهير كتابة بالقتل بإرسال المتهم الأول رسائل تهديد عبر تطبيق واتس آب، إلى رئيس قطاع المتابعة والتنسيق بمجموعة شركات تابعة لرجل الأعمال، وكان تهديدهما مصحوبا بأمر حمله على إعطائهما مبالغ مالية.

بمحكمة شمال القاهرة العباسية رجل أعمال قسم قصر النيل نيابة وسط القاهرة الكلية

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