بدء محاكمة 8 متهمين بإنهاء حياة رجل والشروع فى قتل ابنه بالجيزة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن راقبوه على مدار 45 يومًا؛ حتى تيقنوا من مكان وجوده وتحركاته؛ بسبب خصومة ثأرية بينهم.

تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه بالجيزة

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين ناصر.ا، موظف، وعلاء.ص، موظف، وأحمد.ع محاسب، ومحمد.ع موظف- وهاني.ا مراقب جودة، وإسلام.ص سائق بشركة المياه والشرب، ورجب. ا عاطل- وعمرو. م تاجر، أنهم اتفقوا على قتل هشام. ع عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل ابنه محمد بمحافظة الجيزة؛ إذ راقبوا المجني عليه على مدار 45 يومًا حتى تيقنوا من مكان وجوده وتحركاته بسبب خصومة ثأرية بينهم فقتلوه وشرعوا في قتل ابنه.