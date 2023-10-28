الغضبان: تواصل أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن تواصل العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مشيرا إلى أن الأعمال تسير بصورة جيدة، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي، في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

المحافظ يوجه بالإسراع في معدلات العمل لافتتاح المجمع الصناعي قريبا

كما أكد المحافظ تواصل أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية (٣ يوليو) بجنوب بورسعيد، ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

ولفت إلى أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية. فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وكان اللواء عادل الغضبان قد أعلن عن مد تلقي طلبات الحصول على وحدة صناعية حتي نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدا أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمون على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

وتؤكد محافظة بورسعيد على أن الفرصة ما زالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع يمجمع الصناعات المغذية الجديد، والذي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) بمساحات مختلفة، بإجمالي 72 مصنعا ويمكن لشباب المستثمرين التقديم بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع على الرابط التالي

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