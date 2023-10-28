عبر إنستجرام.. إلهام شاهين: "اتحدوا يا عرب اتحادكم قوة عظيمة يخشاها الغرب"

أدانت الفنانة إلهام شاهين، الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطنيين، واستهداف الأطفال والعُزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس، داعيةً لاتحاد العرب.

وكتبت شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًة: "توحدوا يا عرب ففي اتحادكم قوة عظيمة يخشاها الغرب الذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم.. لا تقبلوا إملاءات من أحد".

وأضافت: "كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقة العربية.. الغرب يريد نشر الفوضى في المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية، قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش في العراق وسوريا وليبيا وأيضًا في اليمن والسودان.. هذه الدول تحتاج المليارات لإعادة بنائها واستعادة قوتها بعد الخراب والدمار الاقتصادي والدمار النفسي للشعوب".

ولفتت الفنانة إلهام شاهين إلى أن "أمريكا ليست دولة بل قارة متحدة والاتحاد الأوروبي جمع كل الدول الأوروبية باختلاف لغاتها لتكون قوة متحدة ولو تم اتحاد العرب سنكون قوة يعمل لها ألف حساب وهذا هو الحلم العربي".

إلهام شاهين تتطوع لجمعية الهلال الأحمر

تجدر الإشارة إلى أنه حرصت إلهام شاهين على دعم أهالي غزة سابقًا، من خلال تطوعها إلى جمعية الهلال الأحمر لتجهيز المساعدات المقرر إرسالها لأهالي غزة، رفقة وفد من الفنانين، منهم: ريهام عبدالغفور، أشرف زكي، بسمة، لبلبة، علا غانم.