بعد ليلة عنيفة فى قطاع غزة.. هل بدأ الاجتياح البرى الإسرائيلى بالفعل؟

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إنه بعد الليلة العنيفة التي شهدتها قطاع غزة، فإن الاجتياح البري للقطاع قد بدأ بالفعل، لأن هناك نقاطا واجهت عناصر المقاومة على الأرض واشتبكت معها في محاور خان يونس ومحاور شمال شرق القطاع في اتجاه منطقة الشجاعية.

وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه طالما أن هناك اشتباكات تجري على الأرض، فإن مقدمة الاجتياح البري ذهبت إلى المدى الأول وهو الاستطلاع بقوة ومحاولة الاستكشاف وجمع معلومات عن قدرات المقاومة المتجددة بعد أحداث 2014.

اشتباك مع عناصر المقاومة



وأوضح أنه قد ثبت من الاشتباك أن عناصر المقاومة جاهزة، وأنها أطلقت صواريخ الكورنيت، وأنها واجهت جيش الاحتلال في منطقة الشريط الحدودي داخل القطاع على مدار الثلاث ليالي الماضية، لافتًا إلى أن الاحتلال صرح خلال العمليات بأنه استطاع أن يتعامل مع العديد من الأهداف المتعلقة بالمناطق المجهزة سابقًا من خلال الأنفاق بإطلاق الكورنيت.

