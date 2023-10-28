السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد ليلة عنيفة فى قطاع غزة.. هل بدأ الاجتياح البرى الإسرائيلى بالفعل؟

الاجتياح البري
الاجتياح البري

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إنه بعد الليلة العنيفة التي شهدتها قطاع غزة، فإن الاجتياح البري للقطاع قد بدأ بالفعل، لأن هناك نقاطا واجهت عناصر المقاومة على الأرض واشتبكت معها في محاور خان يونس ومحاور شمال شرق القطاع في اتجاه منطقة الشجاعية.

وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه طالما أن هناك اشتباكات تجري على الأرض، فإن مقدمة الاجتياح البري ذهبت إلى المدى الأول وهو الاستطلاع بقوة ومحاولة الاستكشاف وجمع معلومات عن قدرات المقاومة المتجددة بعد أحداث 2014.

اشتباك مع عناصر المقاومة 


وأوضح أنه قد ثبت من الاشتباك أن عناصر المقاومة جاهزة، وأنها أطلقت صواريخ الكورنيت، وأنها واجهت جيش الاحتلال في منطقة الشريط الحدودي داخل القطاع على مدار الثلاث ليالي الماضية، لافتًا إلى أن الاحتلال صرح خلال العمليات بأنه استطاع أن يتعامل مع العديد من الأهداف المتعلقة بالمناطق المجهزة سابقًا من خلال الأنفاق بإطلاق الكورنيت.
 

قطاع غزة فلسطين غزة الاجتياح البري إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

خسائر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة.. مفاجأة من العيار الثقيل

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة

نتنياهو: قوة خاصة دخلت إلى غزة.. والحرب فى القطاع صعبة وطويلة

وزير الخارجية ونظيره السعودى يناقشان مخاطر توسيع العمليات العسكرية فى غزة