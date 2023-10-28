القاهرة الإخبارية: 49% من الإسرائيليين يرون وجوب تأجيل الاجتياح البرى لغزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن هناك 49% من الإسرائيليين يرون وجوب تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة.

جاء ذلك خلال نباء عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، إن هناك دخولا بريا محدودا لقوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة حاجز إيرز في قطاع غزة.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، أنه بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال قصفت منازل في مخيم الشاطئ بقطاع غزة أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.