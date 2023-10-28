كيف تحول البطيخ لرمز المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى؟

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الضوء على كيف تحول البطيخ رمزًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، خلال حلقة اليوم من البرنامج المذاع على فضائية "cbc".

أكدت إيمان عزالدين، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" أن البطيخ تحول لرمز المقاومة الفلسطينية، لتقارب ألوان البطيخ بألوان العلم الفلسطيني.

كما نوهت بأن الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، استخدموا هذا التعبير كرمز المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لمنع سرقة الهوية الفلسطينية.