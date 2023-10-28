السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تحول البطيخ لرمز المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى؟

برنامج الستات ميعرفوش
برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الضوء على كيف تحول البطيخ رمزًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، خلال حلقة اليوم من البرنامج المذاع على فضائية "cbc".

أكدت إيمان عزالدين، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" أن البطيخ تحول لرمز المقاومة الفلسطينية، لتقارب ألوان البطيخ بألوان العلم الفلسطيني.

كما نوهت بأن الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، استخدموا هذا التعبير كرمز المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لمنع سرقة الهوية الفلسطينية.

الستات مايعرفوش يكدبوا البطيخ الإحتلال الإسرائيلي المقاومة cbc برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المقاومة الفلسطينية

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