عضو بجمعية رجال الأعمال المصريين: الصناعة المصرية تمثل 17% من الناتج القومى

قال أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة المصرية تمثل 17% من الناتج القومي المحلي.

وأضاف الزيات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية dmc، أن الصناعة المصرية حققت 32 مليار دولار صادرات غير نفطية العام السابق.

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي كان حريصًا على زيادة الصادرات النفطية لتحسين البنية التحتية.

ونوه الزيات، بأن الدولة دائمًا ما تسعي لتنمية العامل والصانع، مشيرًا إلي أن الرئيس السيسي حريص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخفيض الفائدة لها.