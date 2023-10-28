"الحكمة وقت الأزمات".. كيفية التحكم فى انفعالاتك تجاه ما يحدث بغزة

قالت إلهام حمودة، مدربة المهارات الحياتية، إنه من الضروري تجنب الإفراط في المشاهد المؤثرة، خاصة ما يحدث في الشارع الفلسطيني.

وأضافت "حمودة" خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" على فضائية dmc، أنه لابد من إحداث التوازن بين العقل والقلب، حتى لا تتأثر المشاعر وتسيطر انفعالات الغضب عليك طوال الوقت.

ونوهت بضرورة متابعة الأخبار من وقت لآخر، حتى لا تستثار مشاعرك وعواطفك تجاه موضوع ما، ولعل ما يبرز ويفرض نفسه على الجميع ما يحدث في غزة.

وأشارت "حمودة" إلى أن السوشيال ميديا سبب في إثارة المشاعر، الأمر الذي يجعل التفكير في المساعدة قد يأخذ شكلا آخر، مؤكدة أنه لابد من التفكير بعقلانية في المساعدة بالمتاح.