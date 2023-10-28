السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل رؤساء الاتحادات الطلابية للجامعات

رؤساء اتحادات طلاب
رؤساء اتحادات طلاب الجامعات في مقر الحملة الرسمية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 28 أكتوبر، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من رؤساء الاتحادات الطلابية للجامعات المصرية.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، أن اتحادات الطلاب هي مدرسة الإدارة والقيادة الأولى، مشيراً إلى أنه لم يشهد عصر لتمكين الشباب مثل عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات التسع الماضية.

وقال فوزي إن الانتخابات الرئاسية هي فرصة جيدة للتدريب على خوض الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة، وأن الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل، لافتاً أن الظرف الإقليمي الدقيق الحالي يحتاج إلى تكاتف الجميع على أرضية وطنية واحدة، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بأهمية مشاركة الشباب وبالأخص طلاب الجامعات في الاستحقاق الدستوري القادم، حيث أن الانتخابات هي حق وواجب.

وثمن، دور الاتحادات الطلابية، التي كان لها عظيم الأثر منذ عشرات السنين، مؤكدًا على حرص الحملة للاستماع لآراء الشباب والاهتمام بمطالبهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى اهتمام المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتمكين للشباب خلال سنوات التسع الماضية والتي من بينها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تعمل على تمكين الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك عقد العديد من المؤتمرات الشبابية ومنتدى شباب العالم لتبادل الثقافات والرؤى فضلا عن تولي العديد من الشباب المناصب القيادية في عدداً من قطاعات الدولة كنواب المحافظين والوزراء والمجالس النيابية.

وفي السياق ذاته، أثنى وفد الاتحاد على دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في إدارة الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة من أحداث، مقدمين الشكر لسيادته على اهتمامه بتمكين الشباب وتقلدهم مناصب قيادية في عهده، وأن ما يحدث خلال الفترة الأخيرة في مصر من تحديات جعلت الجميع يثمن دور القيادة السياسية في حماية الدولة من أي تهديدات.

وأشار الوفد إلى ضرورة العمل على نشر الوعي بين طلاب الجامعات بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، عن طريق تنظيم الندوات والمؤتمرات المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

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