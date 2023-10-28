السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"من القاهرة.. هنا غزة".. تردد قناة القاهرة الإخبارية عبر قمر نايل سات

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

يتسأل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن تردد قناة القاهرة الإخبارية لا سيما في الأيام الأخيرة، بعد أن شهدت غزة تصاعدًا كبيرًا ومروعًا في الأحداث بعد بدء قصف جيش الاحتلال، وإعلانه الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، وبعد أن أخذت الأمور منحنى آخر، وانقطعت كافة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بدأ المواطنون الاهتمام بمتابعة الأحداث من خلال مراسة قناة القاهرة الإخبارية.

قناة القاهرة الإخبارية 2023

ومع زيادة وتيرة الأحداث في فلسطين خصصت قناة القاهرة الإخبارية جزء كبير من بثها اليومي لمتابعة الأحداث "من القاهرة.. هنا غزة"  مما دفع المواطنين للبحث عن تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

تهتم قناة القاهرة الإخبارية بنقل تطورات الأحداث في غزة لحظة بلحظة، وتقدم أخبارًا حصرية عن مصر وتغطية المكثفة على مدار اليوم. 

تردد قناة القاهرة  الإخبارية عبر قمر نايل سات

في هذا التقرير، سنوضح تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين، والذي يأتي على النحو التالي:

 تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 هو 11747، مع معدل ترميز 24500 ومعامل تصحيح خطأ 3/4 واستقطاب عمودي.

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كيفية ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين العاجلة

 

كيفية ضبط تردد القاهرة الإخبارية 

 يمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  1. اضغط على زر MENU في جهاز التحكم عن بُعد لتحميل القائمة
  2. اختر قائمة الترددات
  3. وأدخل تردد قناة القاهرة الإخبارية في الخانة المخصصة لذلك
  4. وأخيرًا اضغط على حفظ لتحميل القناة.

محتوى قناة القاهرة الإخبارية 

تأسست قناة القاهرة الإخبارية في أكتوبر 2022 وأصبحت منذ إطلاقها واحدة من أهم القنوات الإخبارية على الساحة الإعلامية العربية والدولية، وتأتي القناة ضمن باقة القنوات التابعة لشركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل بكامل طاقتها على القمر الصناعي نايل سات.

 تقدم القناة على مدار الساعة باقة من أهم البرامج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ومنها برنامج واجه الحقيقة وبرنامج صباح جديد وهذا ما حدث وبرنامج هذا المساء وغيرها الكثير، وبها مجموعة كبيرة من المذيعين المصريين والعرب فضلًا عن ضمها لعدد كبير من أكبر وأمهر المراسلين في معظم دول العالم.

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