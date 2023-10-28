السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أخبار الاجتياح البري لقطاع غزة

قناة القاهرة الاحبارية
قناة القاهرة الاحبارية

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 من أكثر الكلمات الدلالية بحثًا حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي للمعرفة أخبار الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة والذي تم تنفيذه مساء أمس حيث تعمل فريق عمال القناة على تغطية الأحداث بشكل مميز منذ بدء قصف جيش الاحتلال للقطاع.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

تعد قناة Al Qahera News أحد القنوات الفضائية المملوكة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تتابع أحداث قطاع غزة لحظة بلحظة خلال الأحداث الأخيرة لذلك تحصد يوميا الملايين من المشاهدات في مختلف دول العالم لمتابعة التغطية الحصرية على مدار اليوم ويمكن ضبط إشارة بثها من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11474.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة القناة: HD.

وذلك للحصول على صورة وصوت ذات جودة عالية طوال بث القناة على مدار الـ 24 ساعة في محتلف محافظات الجمهورية.

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قناة Al Qahera News

اتنشرت قناة Al Qahera News بشكل كبير في الدول العربية خلال شهور قليلة حيث جذبت الملايين من المشاهدة في مختلف البلاد العربية والإسلامية وذلك لتركيزها على تغطية الأحداث الهامة في مختلف دول العالم وتقديم محتوى هادف ومعلومات دقيقة وموثقة للمشاهدين باللغة العربية والإنجليزية حيث تمتلك مجموعة مميزة من المراسلين المحترفين الذين يقومون بنقل الأحداث الجاية تغطية مباشرة على مدار الساعة.

تختص القناة بتقديم التغطيات الاخبارية للأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية ويتم بثها من القاهرة بمدينة الإنتاج الإعلامي حيث بدأت البث الرسمي لها في شهر أكتوبر الماضي 2022 ومن أبرز برامجها هذا المساء وصباح جديد وثم ماذا حدث ووجه الحقيقة.

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مذيعي قناة Al Qahera News

تضم قناة Al Qahera News مجموعة مميزة من الإعلاميين لعل أبرزهم ما يلي:-

خيري حسن، جمال عنايت، عادل حمودة، حساني بشير، كمال ماضي، محمد عبد الرحمن، أحمد أبو زيد، أحمد بشتو، همام مجاهد، محمد جاد، فادي غالي، تامر حنفي/ أميمة تمام، آية لطفي، نهى درويش، داليا أبو عميرة، داليا نجاتي، شرين غسان.

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