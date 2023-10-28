مظاهرة حاشدة فى روما تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

شهدت العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية.

وجاب المشاركون في المسيرة الحاشدة شوارع العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة جمعية شباب فلسطين في إيطاليا والجاليات الفلسطينية والعديد من المنظمات الإيطالية غير الحكومية.

وطالب المشاركون بضرورة وقف المجازر الإسرائيلية وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر أكثر من 100 ألف شخص، في العاصمة البريطانية لندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

نخشى مقتل الآلاف من الفلسطينيين في غزة

وسبق، وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن خشيتها مقتل آلاف من المدنيين الإضافيين في غزة حال القيام بعملية برية واسعة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لإخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة.