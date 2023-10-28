صاروخية بيلينجهام تعدل النتيجة لريال مدريد أمام برشلونة فى الكلاسيكو

منح جود بيلينجهام التعادل لصالح ريال مدريد أمام برشلونة، في كلاسيكو الأرض المقام بين الفريقين مساء اليوم.

وسدد بيلينجهام كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 68، سكنت شباك تير شتيجن.

تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال- أنطونيو روديجر- دافيد ألابا- فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: فيدي فالفيردي- أوريلين تشواميني- توني كروس- جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو- فينيسيوس جونيور.



تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس وفيران توريس يقودان الهجوم أمام ريال مدريد

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز - بالدي، كريستنسن

خط وسط الملعب: جافي – فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: فيران توريس - جواو فيليكس.



يتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

بينما يتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.



ويتفوق الريال نسبيًا على برشلونة في آخر 10 مواجهات بين الفريقين في الليجا بواقع 5 انتصارات مقابل 4 للبارسا وتعادل وحيد، حيث كان آخر لقاء بين الفريقين تمكن برشلونة فيه من حسم الكلاسيكو بهدفين لهدف، بينما يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال لكسر هيمنة تشافي مدرب البارسا عليه في تاريخ مواجهتما، حيث يتفوق تشافي في 7 لقاءات ماضية بـغ 4 انتصارات مقابل 3 لصالح الإيطالي.