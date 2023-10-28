السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أستاذ علوم سياسية يكشف لـ"الدستور" أسباب عقد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

غزة
غزة

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جلسة أمس للجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت بناءً على طلب المجموعة العربية تحت بند "متحدون من أجل السلام"، لافتا إلى أن هذا النوع من أنواع الاجتماع يصبح في حال تعذر مجلس الأمن إصدار قرار الحصول على ثلثي الأصوات بدون المؤيدين والمعارضين بسبب قرار مجلس الأمن.

وأضاف الرقب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار أمس صدر بتأييد ١٢٠ دولة ومعارضة ١٤ بغض النظر عن الامتناع، كما تمت الإشارة إليه، وجاء قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، لكن أيضا قرار الأمم المتحدة مضطر أن يوجه القرار لمجلس الأمن ليصدر قرارا بتنفيذه ولا يوجد فيتو في هذه الحالة، ولكن آليات التنفيذ هي الأزمة حول من سيلزم إسرائيل بذلك.

وأكد الرقب، أن مجلس الأمن خرج من الخطة بشكل كامل متسائلا: "كيف ستمارس ضغطا على الاحتلال لوقف الإجرام على الشعب الفلسطيني؟"، بالتأكيد أن هذا الأمر سيحتاج إلى خطوات جريئة وقوية من قبل المجتمع الدولي.

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