"الخارجية السعودية" تحذر من استمرار الانتهاكات المخالفة للقانون الدولى بحق الفلسطينيين

أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أن المملكة تتابع بقلق بالغ، التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال في القطاع.

وأدانت الخارجية السعودية في بيان صحفي لها اليوم، أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية.

وحذرت الخارجية السعودية من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي.

ودعت الخارجية السعودية، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس وحقنا لدماء الأبرياء، وحفاظا على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراما للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة من دون عوائق.

الاحتلال يقصف 150 هدفًا تحت الأرض خلال الليل

وقصف جيش الاحتلال، 150 هدفا تحت الأرض خلال الليل في إطار "توسيع عملياته البرية" في قطاع غزة.

وقالت القاهرة القاهرة الإخبارية، كان السكان يتجمعون في مستشفى مركزي في غزة حدادا على أحبائهم الذين قتلوا خلال الليل.

ويظهر مقطع فيديو جثث متعددة، بمن في ذلك جثث أطفال، مغطاة بأكفان بيضاء أو بطانيات سميكة، ملقاة على الأرض في ساحة المستشفى.

وقال أحد الأطباء، إن المستشفى استقبل 22 جثة خلال الليل ومئات الجرحى، وقال سكان غزة، إن الغارات الجوية التي وقعت يوم الجمعة كانت الأكثر كثافة منذ أن بدأت إسرائيل بالانتقام من حماس قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

ويعاني الكثيرون من صعوبة الاتصال بالناس في غزة بعد انقطاع الاتصالات بشكل كبير بسبب الهجوم الجوي، وفقًا لشركة الاتصالات الفلسطينية "جوال".

كما أفادت شركة المراقبة NetBlocks ومقرها لندن، أن آخر مشغل إنترنت رئيسي في المنطقة، Paltel، قد تعرض لأضرار في خطوطه الدولية.