السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم أبو سعيد: مصر تلعب دورًا جبارًا لحل الأزمات التى يتعرض لها قطاع غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، أن مصر تلعب دورًا جبارًا لحل الأزمات التي يتعرض لها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الدور المصري والرائد للقيادة المصرية تحديدًا الموقف الوطني للرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا ليس بجديدٍ عليه، مؤكدًا أنه عندما تظهر القضايا الحساسة تبرز الرجال ومواقفها واليوم مصر برزت بشكل واضح والتزاماتها العربية كانت قاطعة وساطعة.

وأوضح، أن ما كان يريده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، منذ انطلاقة الأحداث في السابع من أكتوبر بوقف الأعمال العسكرية فورًا وفتح الممرات الإنسانية وبدء تدفق المساعدات؛ مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي بأفعاله خلال الأيام الماضية داخل قطاع غزة، فاق الهولوكوست بأضعاف مضاعفة.

القاهرة الإخبارية الدور المصري عبدالفتاح السيسي فلسطين مصر قطاع غزة

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