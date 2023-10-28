السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أبرز الأطعمة التى تقوى الذاكرة لدى الأطفال

ذكاء الأطفال
ذكاء الأطفال

تعتبر الذاكرة من أهم القدرات العقلية التي يعتمد عليها الإنسان في حياته اليومية، ومن أجل الحفاظ على صحة الذاكرة وتعزيزها، تلعب التغذية السليمة دورًا حاسمًا٫ فهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على مكونات غذائية مفيدة تساهم في تعزيز وتقوية القدرة على التذكر وتحسين الوظائف العقلية.

وتتميز هذه الأطعمة بأنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مثل الأحماض الدهنية أوميجا-3، والفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا العصبية من التلف، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مركبات تساهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز نشاط النواقل العصبية.

وخلال السطور التالية يستعرض "الدستور" مجموعة من الأطعمة المفيدة لتقوية الذاكرة وتحسين الأداء العقلي كما سنعرض فوائدها والمكونات الغذائية التي تجعلها مفيدة للذاكرة. 

بعض الأطعمة التي تعتبر مفيدة لتقوية الذاكرة:

السمك الدهني: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي مصدر غني بأحماض أوميغا-3 التي تسهم في تعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة.

البقوليات: مثل الفاصوليا والعدس والحمص، فهي مصدر غني بالبروتين والألياف والفيتامينات، وتعزز تدفق الدم إلى الدماغ.

المكسرات والبذور: مثل الجوز واللوز والكاجو وبذور القرع والكتان، فهي تحتوي على الأحماض الدهنية الصحية والفيتامينات والمعادن التي تساهم في تقوية الذاكرة.

الأطعمة الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والقرنبيط، فهي غنية بالمغنيسيوم والفولات ومضادات الأكسدة التي تحسن صحة الدماغ وتعزز الذاكرة.

التوت: مثل التوت الأزرق والتوت الأحمر، فهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات C وE، وله تأثير إيجابي على تحسين الذاكرة.

ويرجى ملاحظة أن استهلاك هذه الأطعمة كجزء من نظام غذائي متوازن يساهم في دعم صحة الذاكرة، ولكنها ليست بديلاً للاهتمام بعوامل أخرى مهمة مثل النوم المنتظم، وممارسة التمارين العقلية، وإدارة التوتر.

الذاكرة القدرات العقلية صحة الذاكرة التغذية السليمة الأحماض الدهنية

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