السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة فاركو والجونة في الأسبوع الخامس من دوري نايل

فريق الجونة
فريق الجونة

أعلن خالد جلال المدير الفني لفاركو تشكيل فريقه لمباراة الجونة التي ستنطلق في الرابعة مساء اليوم في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – عبد الله بكري – أحمد عوض    - ياسين مرعي

خط الوسط: وليد علي فرج  – كينجسلي سوكاري – محمد فخري – شكري نجيب 

خط الهجوم: أحمد شريف – سيف تييري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود السيد وأحمد الصغيري وعزمي غوما وصلاح باشا ومحمود جهاد وأحمد بحراوي وأحمد فؤاد ورزقي حمرون وعمرو جمال.

كما أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من.. 

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: صابر الشيمي – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول 

خط الوسط: أحمد محمود- عبد الفتاح شتا – محمد الدغيمي - 

خط الهجوم: أحمد بلحاج – أيمن موكا – أرنود – جابريل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من صبحي سليمان وأحمد شوشة ومحمد عماد وإيمانويل لكي ومحمد الصباحي وأشرف مجدي وحسام إيفونا وكريم ممدوح وعبد الله هاشم عبادي.

ويحتل فاركو بقيادة خالد جلال المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط بعدما حقق فوزه الأول في الجولة الماضية على الإسماعيلي في المباراة الأولى لخالد جلال الذي تولي المسئولية بعد رحيل البرتغالي برونو روماو الذي قاد الفريق في ثلاث مباريات جمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام  مودرن فيوتشروالمصري وسجل فاركو ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز السادس عشر برصيد نقطتين من التعادل مع سموحة والاتحاد السكندري والهزيمة أمام إف سي زد وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع، وسجل الجونة ثلاثة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف.

دوري نايل فاركو الجونة علاء عبد العال خالد جلال

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