الرئيس السيسي ينصح طلاب المدارس الفنية: اللي بيشتغل لازم يحافظ على شكل جسمه

نصح الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلاب المدارس الفنية، بممارسة الرياضة بجانب الدراسة.

وشدد خلال جولة تفقدية، أجراها اليوم السبت، داخل المعرض الدولي السنوي للصناعة، على أهمية ممارسة الرياضة، والحفاظ على شكل الجسم:"اللي بيشتغل لازم يحافظ على شكل جسمه، لإنه بيقعد ساعات طويلة، فلازم يخصص وقت لممارسة الرياضة خلال اليوم".

كما أشاد الرئيس السيسي، بدراسة الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهميته وأهمية الالتحاق به.

ونصح أحد الطلاب الحاضرين بأروقة المعرض:"الذكاء الاصطناعي هو المستقبل كله، وأي حد يملك هذا العلم ويكون موهوبًا فيه، عنده فرصة عمل في داخل مصر وخارجها".