السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي ينصح طلاب المدارس الفنية: اللي بيشتغل لازم يحافظ على شكل جسمه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نصح الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلاب المدارس الفنية، بممارسة الرياضة بجانب الدراسة.

وشدد خلال جولة تفقدية، أجراها اليوم السبت، داخل المعرض الدولي السنوي للصناعة، على أهمية ممارسة الرياضة، والحفاظ على شكل الجسم:"اللي بيشتغل لازم يحافظ على شكل جسمه، لإنه بيقعد ساعات طويلة، فلازم يخصص وقت لممارسة الرياضة خلال اليوم".

كما أشاد الرئيس السيسي، بدراسة الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهميته وأهمية الالتحاق به.

ونصح أحد الطلاب الحاضرين بأروقة المعرض:"الذكاء الاصطناعي هو المستقبل كله، وأي حد يملك هذا العلم ويكون موهوبًا فيه، عنده فرصة عمل في داخل مصر وخارجها".

الرئيس عبدالفتاح السيسي طلاب المدارس الفنية الرياضة ممارسة الرياضة المعرض الدولي السنوي للصناعة

مواد متعلقة

الرئيس السيسى ينصح الطلاب بدراسة "الذكاء الاصطناعى": هو المستقبل كله

خلال الجولة التفقدية.. الرئيس السيسي يشيد بـ"صنايعية منطقة الجمالية": مش أي حد

الهلال الأحمر: 84 شاحنة مساعدات دخلت غزة ولدينا 1000 أخرى للدخول

"الصحة الفلسطينية": استشهاد 110 من الطواقم الطبية جراء العدوان الإسرائيلى على غزة

سفير فلسطين بروسيا: التحدى الأكبر هو كيفية دخول المساعدات والأدوية ووقف العدوان على غزة

"الهلال الأحمر": لم يعد بمقدورنا معرفة أولويات المساعدات لغزة بسبب قطع الاتصالات

الهلال الأحمر: مصر تواصل إدخال المساعدات لقطاع غزة وفق جدول أولويات

الهلال الأحمر: طائرات المساعدات لقطاع غزة ما زالت تحط يوميًا فى مطار العريش

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

120 دقيقة رعب.. مشاهد من حادث "صحراوي البحيرة" المروع (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصري

جلال حمام

مفاجآت الغزو البري لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة