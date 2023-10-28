السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

أحد أبرز شعراء مصر.. رصيد أغانى مأمون الشناوى

مأمون الشناوي
مأمون الشناوي

في مثل هذا اليوم 28 أكتوبر ولد أحد أبرز شعراء مصر، هو الشاعر الراحل مأمون الشناوي، فهو من مواليد 1914، ورحل عن عالمنا في 27 يونيو عام 1994 عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

كان الشاعر الراحل مأمون الشناوي سابقًا جيله، حيث حقق العديد من الأعمال التي لا تنسى وذلك بمشاركة كبار الغناء وأصحاب الأصوات التي خطفت قلوب الجماهير لوقتنا هذا، حيث قدم مسيرة فنية كبيرة ليصبح عدد أعماله الكتابية نحو ٤٢٧ أغنية ليكون صاحب الرصيد الأكبر في الأغانى الأكثر شهرة.

تزامنًا مع ذكرى ميلاد الشاعر الراحل مأمون الشناوي الذي أضاف الكثير لعالم الغناء، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كل المعلومات والتفاصيل التي لا تعرفها عن الراحل مأمون الشناوي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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مأمون الشناوى.. أنساك ده كلام؟

رصيد أعماله ٤٢٧ أغنية

لم يكن مأمون الشناوي مجرد شاعر، ولكنه استطاع أن يقف بجانب أصحاب الأصوات المميزة المشهور منهم والموسيقيين الجدد، حيث كان يساعد في تقديمهم إلى الساحة الفنية، ويكتب لهم أروع الكلمات، ليثبت أن الفن ليست له قاعدة ثابتة.

رصيد اعماله ٤٢٧ أغنية.. في ذكرى مأمون الشناوي أحد أبرز شعراء مصر

شارك الشاعر الراحل مأمون الشناوي أعماله مع كبار نجوم الزمن الجميل، حيث تغنت له كوكب الشرق "أم كلثوم" بـ 4 أغانٍ عاطفية هي: (أنساك يا سلام عام 1961 - كل ليلة وكل يوم عام 1964 - بعيد عنك عام 1965، وجميعها من ألحان بليغ حمدي، وأغنية ودارت الأيام عام 1970 لحن محمد عبدالوهاب).

ولم يتوقف الشاعر مأمون الشناوي حيث استكمل مسيرته مع العندليب الأسمر "عبدالحليم حافظ" في عدد من الأغاني العاطفية مثل (أنا لك على طول - عشانك يا قمر - بيني وبينك إيه - صدفة - نعم ياحبيبي نعم - في يوم من الأيام - كفاية نورك - حلفني - بعد إيه - أقول ماقولشي - لو كنت يوم أنساك من ألحان محمد الموجي - خايف مرة - خسارة خسارة من ألحان بليغ حمدي).

رصيد اعماله ٤٢٧ أغنية.. في ذكرى مأمون الشناوي أحد أبرز شعراء مصر
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مأمون الشناوى.. أنساك ده كلام؟

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