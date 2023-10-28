"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

بعد وقوع حادث على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، صباح اليوم، إثر تصادم أكثر من 30 سيارة ما نتج عنه مصرع 33 وإصابة 60 حتى الآن، تسابق الأهالي المتواجدين في موقع الحادث لمساعدة قوات الحماية المدنية وللمساعدة في السيطرة على الحريق وإخراج المصابين ونقلهم إلى سيارات الإسعاف.

وفي السياق، يقول عبدالله المالكي إنه كان موجودًا عند حدوث الحادث الذي وقع في ثوانٍ معدودة بسبب عدم وضوح الرؤية بسبب الشبورة الكثيفة.

وأكد أنه بعد وقوع الحادث اتصل بالطوارئ، ووضع إشارات لتحذير السيارات القادمة، موضحا أن قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث في غضون دقائق معدودة.

من جانبه، أكد حمد حسني صاحب محل لتصليح الإطارات، أنه شاهد الحادث منذ بدايته بعد أن سمع صوت تصادم واشتعال سيارات عدة، موضحا أنه أحضر طفيات حريق من السيارات المتوقفة على جانب الطريق لمحاولة إخماد النيران.