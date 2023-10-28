السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة طبيب في قضية الطفل أيوب بالإسكندرية لـ11 نوفمبر

تأجيل محاكمة - آرشيفية
تأجيل محاكمة - آرشيفية

أجلت محكمة جنح أول الرمل، المنعقدة بمجمع محاكم محمد كريم بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت،  نظر جلسة محاكمة طبيب تخدير في وفاة الطفل أيوب إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.

شهدت جلسة اليوم، طلب المدعي بالحق المدني عن الطفل أيوب، استدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بإجراء تشريح الطفل المتوفي أيوب، وكذا تصريح باستخراج صورة رسمية من المحضر رقم 4949 لسنة 2018 جنح محرم بك، والمتهم فيها ذات طبيب التخدير بتسببه بخطه المهني في وفاة أحد الأشخاص.

وأشارت الأسرة في بلاغها إلى أن الطفل كان يعاني من سعال ودور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب في وجود مشاكل في التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.

وأضافت الأسرة أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار للطفل ودخل لإجراء عملية جراحية وأكدت الممرضات أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد خروجه من غرفة العمليات.

وكان قسم جراحة الأطفال في كلية الطب جامعة الإسكندرية، أصدر بيانًا، يفيد بأن دكتور التخدير عضو هيئة التدريس بقسم التخدير والمسؤول عن التخدير بالقسم لسنوات عديدة، قام بالمشاركة والإشراف على تخدير حالات كثيرة معقدة بالقسم وتشمل المبتسرين وحديثى الولادة وناقصي نمو بهم عيوب خلقية متعددة، وأن ذلك يتم بصورة دورية وعلى مدى أكثر من 20 عامًا وأنه قد أثبت في هذه الفترة كفاءة كبيرة وتمكن من تخدير أصعب الحالات بمتوسط 2000 حالة في العام، يقوم بتخديرها في القسم.

 

محاكمة طبيب تخدير الطفل أيوب محاكم محمد كريم محافظة الاسكندرية محكمة جنح أول الرمل

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