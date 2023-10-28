السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إجراء جديد من جهات التحقيق فى موقع حادث "صحراوى البحيرة"

حادث طريق الإسكندرية
حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

انتقل فريق من النيابة إلى موقع حادث عدد من السيارات، ما أسفر عن مصرع وإصابة 95 مواطنًا على طريق الإسكندرية الصحراوي، في نطاق محافظة البحيرة.

وعاينت الأجهزة المختصة، مسرح الواقعة وتم إجراء المعاينة التصويرية للحادث بالصوت والصورة، للوقوف على أسباب الحادث، وجارِ رفع آثار الحادث، ومناقشة شهود العيان.

قرارات من جهات التحقيق

كانت جهات التحقيق المختصة، قد أمرت اليوم السبت، بتشكيل لجنة من النيابة العامة للانتقال إلى موقع اشتعال النيران في عشرات من السيارات؛ لفحص آثار الحادث الذي أسفر عن مصرع وإصابة 95 مواطنًا، على طريق الإسكندرية الصحراوي، في نطاق محافظة البحيرة.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثث الضحايا، عقب إعداد تقرير حول ملابسات الوفاة وتسليم الجثامين لذويهم، وطلب التحريات حول الواقعة.

كان قد وقع تصادم بين عدد كبير من السيارات على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، بجهة الكيلو 134 في القادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة، بنطاق محافظة البحيرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور، وتم فحص البلاغ ورفع حطام الحادث.

طريق الاسكندرية الصحراوي أسباب الحادث مناقشة الشهود مستشفى غرب النوبارية المركزي

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