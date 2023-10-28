السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بمنطقة شرق القناة

حصاد الزيتون
حصاد الزيتون

أعلن الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، عن حصاد محصول الزيتون بمنطقة شرق القناة في مساحة حوالي 6000 فدان، ومتوسط الإنتاجية 3 أطنان للفدان، مشيرًا إلى أصناف الزيتون المنزرعة في شرق القناة وهي أنواع البيكول، الكوناكي، الكورتينا، والبنزلينوا.

حصاد الزيتون 

وأضاف "عبدالعال"، أن إجمالي الإنتاج حوالي 18000 طن من زيتون المائدة بشرق القناة يتم تجميعها لأسواق الإسماعيلية، كما يوجد مزرعة للعصر على البارد على ترعة الشهيد المغربي بزمام جمعية الشهيد الحاوي في شرق القناة بطاقة إنتاجية 50 طنًا للساعة. 

وأضاف أن إجمالي مساحة الزيتون حوالي 44 ألف فدان في الأراضي التابعة للقطاع على مستوى الجمهورية.

قطاع استصلاح الأراضي حصاد الزيتون الاتحاد آلاف فدان بمنطقة شرق

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