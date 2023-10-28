الهلال الأحمر: أدخلنا 84 شاحنة إلى غزة.. و1000 أخرى جاهزة أمام معبر رفح

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه جرى إدخال 84 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى الآن، مؤكدا أنه نسبة ضئيلة بالنسبة للاحتياجات اللازمة هناك، موضحا أن الهلال الأحمر في تواصل مستمر مع نظيره الفلسطيني لتحديد الأولويات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، وأن هناك 1000 شاحنة جاهزة لإرسالها عبر معبر رفح.

وأضاف الناظر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، أن المساعدات يتم تسلميها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات الأمم المتحدة، بالجهة الأخرى من المعبر.

الهلال الأحمر يطالب بمنافذ إنسانية لدخول المساعدات إلى غزة

وطالب بضرورة فتح منافذ إنسانية لدخول المساعدات بصفة مستمرة، مؤكدا استمرار استقبال الطائرات من الدول العربية والعالمية.

وأكد أنه منذ قطع الاتصال بقطع غزة، أمس، لا يمكنهم معرفة الوضع هناك أو الاحتياجات اللازمة، مطالبا بتفعيل القانون الدولي وحماية الطواقم الطبية والالتزام باتفاقات جنيف، من أجل استمرار وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

مئات المتظاهرين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

فى سياق متصل، ذكرت هيئة النقل في مدينة نيويورك، أن مئات المتظاهرين الذين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة أغلقوا محطة "جراند سنترال" للقطارات، أحد مراكز النقل الرئيسية في المدينة.

وأعلنت الهيئة في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن محطة جراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب الاحتجاج، مطالبة الركاب باستخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار بزيادة وقت الانتقالات.

وتدفق المتظاهرون من محطة القطار إلى الشارع (42) في وسط مانهاتن، وأوقفت سلطات إنفاذ القانون عددا كبيرا من الأشخاص.

وأعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن 200 شخص، فيما أكد المنظمون أن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل محطة جراند سنترال للقطارات.