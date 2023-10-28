السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالشرقية

حادث دراجة نارية
حادث دراجة نارية

أصيب 4 بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين "موتوسيكل وتروسيكل" بطريق عزبة أبو ندا - كفر صقر في محافظة الشرقية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر صقر المركزي وهم "م"، 19 سنة، و"أ"، 15 سنة، و" م"، 17 سنة، و"إ"، 15 سنة، مقيمين بمركز كفر صقر، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بتروسيكل في طريق عزبة أبو ندا - كفر صقر. 

وقدمت الإسعافات اللازمة للمصابين، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

بكدمات وجروح حادث تصادم دراجتين ناريتين عزبة أبو ندا - كفر صقر محافظة الشرقية

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