السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ"المفتاح المصطنع".. التحقيق مع متهم بسرقة السيارات في المنيرة الغربية

سرقة سيارات
سرقة سيارات

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل؛ لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" في المنيرة الغربية.

البداية عندما وردت معلومات إلى تفيد قيام عاطل مقيم المنيرة الغربية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته قرر بارتكابه عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة القسم "سيئ النية" وتم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة شمال الجيزة التحقيق مع عاطل أسلوب المفتاح المصطنع المنيرة الغربية مجال السرقة

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