السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية مكثفة بالبحر الأحمر لضبط الأسواق

حملات تموينية بالبحر
حملات تموينية بالبحر الاحمر

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، تنظيم حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار فى الأسواق، ومواجهة المحتكرين، وذلك ضمن توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر باستمرار ودعم مجهودات الدولة فى التصدي لجميع أنواع الغش التجاري، وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار أو التلاعب في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وشدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في بيانٍ له على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمدن؛ في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين

حملات مستمرة ولا تهاون مع المخالفين 

وقاد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر ومسؤولي التفتيش، حملات مكثفة بمدينة الغردقة؛ لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، حيث تم تنفيذ حملات متتالية، استهدفت مناطق مختلفة بمدن المحافظة؛ للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في أسعارها، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.

وأكد شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، أن مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا سهلت علي المواطنين ووفرت لهم الكثير من المنتجات بأسعار مخفضة، وذلك ضمن خطة الدولة لخفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن نسبة خفض الأسعار وصلت لـ 30% في بعض السلع، بجانب توافرها وعدم نقص أي سلعة في الأسواق.

وأضاف وكيل تموين البحر الأحمر، أنه هناك حملات متابعة مستمرة علي المحال التجارية والأسواق المحلية لمفتشي التموين بمختلف الإدارات، مؤكدًا أن هناك رصد يومي وعلى مدار الساعة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.

حملات تموينية بالبحر الاحمر
حملات تموينية بالبحر الاحمر
حملات تموينية بالبحر الاحمر
حملات تموينية بالبحر الاحمر
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