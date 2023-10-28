جامعة القاهرة تشارك فى الاحتفال باليوم العالمي للهوسبيس تحت شعار "ضد التيار"

تشارك جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الاحتفال باليوم العالمي للهوسبيس، والذي يأتي هذا العام تحت شعار (ضد التيار) وذلك اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، بمقر النادى المصري للتجديف بالدقي وبمشاركة لاعبي التجديف بنادى جامعة القاهرة للتجديف، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للتجديف، والاتحاد المصرى للشراع، واتحاد الشرطة الرياضي.

تأتي مشاركة جامعة القاهرة في اليوم العالمي للهوسبيس، بهدف التأكيد على دور الجامعة في دعم مرضى السرطان ممن لا تسمح قدراتهم المالية على تحمل تكاليف المرض وهم في أيامهم الأخيرة، وبهدف الحفاظ على كرامة المرضى وأسرهم، والعمل على تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية لهم في المراحل المتأخرة ولأسرهم عن طريق تقديم كافة أنواع الرعاية الطبية والتمريضية والدعم النفسي والاجتماعي والمادي.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للهوسيبس، بعرض مائي للاعبي التجديف والشراع، يعقبها إفطار جماعي ثم كلمة يلقيها رئيس الاتحاد المصرى للتجديف، وكلمة السيد رئيس الاتحاد المصرى للشراع، وكلمة مدير عام هوسبيس مصر، كما سوف يتم تكريم جامعة القاهرة والأندية المشاركة وتوزيع هدايا تذكارية على اللاعبين المشاركين.

وفي سياق آخر أعلنت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إطلاق مبادرة "محو الأمية الكربونية" بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدال الألمانية، لنشر الوعي وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة داخل جامعة القاهرة وخارجها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مبادرة "محو الأمية الكربونية" تستهدف توعية وتثقيف منسوبي الجامعة حول مفهوم البصمة الكربونية وتأثيراتها البيئية والمناخية، وتعريفهم بالإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من هذه البصمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن المبادرة تشجع المشاركين على ابتكار حلول عملية مستدامة للتحديات البيئية المحيطة بهم.