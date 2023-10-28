الشأن المحلي يتصدر اهتمامات الصحف الصادرة اليوم السبت

تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت، أبرزها تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط الاهتمام بتذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال، إضافة إلى قرار المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم"، أن المجلس القومي للأجور أعلن زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه شهريا، وزيادة العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 2% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى، على أن تطبق هذه القرارات من يناير القادم، وذلك دون استثناءات.

وأضافت الصحيفة، أن المجلس وافق على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بطلب من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، نظرا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات، كما وافق على استحداث لجنة جديدة تابعة للمجلس؛ لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال والجهات والمؤسسات المعنية؛ بهدف رفع مستوى القوى البشرية، بما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتنافس المستويات الدولية في كافة التخصصات.

سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار

ومن ناحية أخرى، أوضحت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أعلن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح أمس الجمعة بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لـ6 أشخاص خرجوا من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة، وأن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة.

وتحت عنوان "قوات الاحتلال تشن هجوما شاملا على غزة".. أوضحت صحيفة "أخبار اليوم" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ أمس هجوما شاملا على قطاع غزة بقصف مدفعي عنيف وغارات جوية مكثفة على جميع أنحاء القطاع مع انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت، مشيرة إلى أن تليفزيون فلسطين أكد أن الهجوم هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية العدوان على القطاع في 7 أكتوبر الجاري.

وكانت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت ببدء مداهمات مركزة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجزء الشرقي من قطاع غزة.. فيما أفادت القناة بانطلاق رشقات صاروخية من القطاع على تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل.. وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين جراء القصف.

قواعد تصويت المصريين بالخارج

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قواعد تصويت المصريين بالخارج"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أصدت قرارا بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت الصحيفة - في هذا السياق - أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أطلقت حملة بعنوان (شارك بصوتك)؛ لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل للانتخابات الرئاسية.

وتحت عنوان "حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".. أوضحت صحيفة (الجمهورية) أن وزير المالية الدكتور محمد معيط استعرض جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين في تذليل أي عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، وذلك في إطار المسار الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية في قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعاملية، ترتكز على بنية تحتية قوية، على نحو يساعد في تحقيق الغايات الوطنية، والأهداف الاستراتيجية للدولة.

وعربيا، نقلت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان ("الأونروا" تطلق نداء استغاثة بسبب انهيار منظومة الخدمات) تصريحات للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني والتي قال خلالها "بينما نتحدث، يموت الناس في غزة، لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة".. وأضاف أن الخدمات الأساسية تنهار، والأدوية تنفد، والمواد الغذائية والمياه تنفد.

من ناحية أخرى، كتبت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا" أن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، استقبل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية؛ للمشاركة في الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع.

وأوضحت أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير التجارة والصناعة التي وجهها إلى وزير التجارة التركي ومجتمع الأعمال، خلال زيارته لأنقرة في شهر أغسطس الماضي؛ وذلك سعيا ًنحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، مشيرة إلى أنه تم توقيع إعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.