السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. قوات الاحـتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحـتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة ومخيم الجلزون شمال رام الله.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن هناك 49% من الإسرائيليين يرون وجوب تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، أنه بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال قصفت منازل في مخيم الشاطئ بقطاع غزة أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

القاهرة الإخبارية القدس

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