عكاشة: جهود الدبلوماسية الرئاسية أثمرت عن تراكم إيجابى

بعد الموافقة على مشروع القرار العربى

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانتصار الدبلوماسي الذي تمكنت المجموعة العربية من إحرازه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد جهد دبلوماسي وسياسي مكثف وحجم من النشاط في نقل وجهة النظر العربية حول هذه الأزمة المستحكمة في غزة والقدرة على تحويل مواقف عديد من الدول.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة عبر قناة extra news: "كنا نتابع في الأسابيع الأولى من عمر الأزمة وفي الأسبوع الأول على وجه الخصوص، حالة إنكار للواقع بشكل كبير، والتماهي مع الرواية الإسرائيلية بشكل كامل وهو ما كان مؤسفًا ومعقدًا للمشهد على الأرض.

وأوضح أنه بعد هذه الفترة وبعد هذه الجهود التي بذلت بشكل كبير، واستندت على جهود لقيادات سياسية في الدول العربية، مثمنًا الجهود التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أكثر من رئيس دولة في الفترة السابقة، وخاصة مع الرئيس الفرنسي، وقبله رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني، والاتصالات المتعددة التي جرت بين الرئيس المصري وبين الرئيس الأمريكي واستلزمت أن يتقدم الرئيس الأمريكي بالشكر البالغ للرئيس المصري وحرصه على تقديم هذا الشكر في وسائل الإعلام كافة وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في نهاية تواجده في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن عملية تراكم إيجابي، لافتًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي أكبر تجمع دولي وأكبر منظمة دولية رسمية تبدأ الحديث حول هدنة وحماية المدنيين والحق الفلسطيني.