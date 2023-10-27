السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب إنبي: نجحنا في التعامل مع مفاتيح خطورة الزمالك

تامر مصطفى
تامر مصطفى

أبدى تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، سعادته الشديدة عقب الفوز الذي حققه فريقه على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة دوري نايل.

وحقق فريق إنبي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

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تامر مصطفى: واجهنا فريقًا كبيرًا وتمكننا من التعامل مع التفاصيل

وقال تامر مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "أحمد الله في كل وقت، وأقدم التهنئة لفريقي على هذا الأداء وهذه النتيجة المميزة، وحظ موفق لفريق الزمالك الذي لعب مباراة جيدة اليوم".

وأضاف: "أقول دائمًا للاعبين إن الأزمة ليست في الخصم ولكن في فريقنا، أهم شيء هو الاهتمام بالتفاصيل ونحن واجهنا فريقًا كبيرًا يلعب كرة قدم جيدة بقيادة مدرب محترم، ونجحنا في التعامل مع مفاتيح خطورة الزمالك وغلق المساحات، وتحولنا بصورة إيجابية".

وأتم: "إيقاف القيد في إنبي ليس ذنب مجلس الإدارة إنما هي تراكمات قديمة، الفريق يؤدي بشكل جيد، لكن نحن بحاجة إلى تجديد الدماء وعندما تأتي انتقالات يناير ستتغير الأمور".

الزمالك يتلقى خسارته الأولى في دوري نايل

فرط فريق الزمالك في احتلال المركز الثاني بدوري نايل لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، وذلك عقب تلقيه خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم أمام إنبي 1 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت فوز بيراميدز على المصري 3 / 2.

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