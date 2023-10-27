السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بالروح والدم نفديك يا أقصى".. وقفة أمام السفارة الإسرائيلية فى أنقرة (فيديو)

وقفة أمام السفارة
وقفة أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة

خرج المئات من المواطنين في أنقرة، في مظاهرات ووقفات إحتجاجية منذ قليل، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون:"بالروح والدم نفديك يا أقصى"، كما طالبوا الدول بضرورة التدخل الفوري لوقف إطلاق النار والعنف في القطاع.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، أن الجيش الإسرائيلي يوسع من عملياته البرية في حدود قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي له، إن القوات تعمل في كل الجبهات حفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل، داعيًا سكان مدينة غزة للتحرك جنوبًا".

فيما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على مشروع القرار العربي الداعي لهدنة إنسانية في غزة.

وحظي مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة بموافقة 120 دولة وصوتت 14 دولة ضد القرار، فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت.

غزة التدخل الفوري لوقف إطلاق النار العدوان الإسرائيلى قطاع غزة انقرة

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