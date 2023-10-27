إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بدار السلام

أحالت جهات التحقيق بدار السلام، عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دارالسلام.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص توفى متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالصدر)، وطرف ثانى (شخصين)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.