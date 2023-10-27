السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بدار السلام

محكمة
محكمة

أحالت جهات التحقيق بدار السلام، عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ  بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دارالسلام.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص توفى متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالصدر)، وطرف ثانى (شخصين)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دار السلام عامل الجنايات قتل شاب مشاجرة خلافات الجيرة

مواد متعلقة

بينهم سيدة.. حبس 3 أشخاص بتهمة قتل فرد أمن بدار السلام

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

ضبط 6 من المعتدين على حفل المنصورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيلا

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة