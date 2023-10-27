"واشنطن بوست": إدارة بايدن تطالب إسرائيل باستبدال خطط اجتياح غزة البري

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري واسع.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة وتشكك في تحقيق هدفه المعلن.

وأضاف المسؤولين الأمريكيين، أن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل استبدال خطط هجوم بري واسع بعمليات جراحية محدودة.

"لا أعلم إن كانوا آمنين أم لا

وفي سياق متصل، قال الأشخاص الذين لديهم عائلات في غزة، إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بهم بعد انقطاع الاتصالات في القطاع بعد غارات جوية مكثفة.

أصدرت شركة جوال، شركة الاتصالات الفلسطينية التي تقدم خدمة الهاتف المحمول لقطاع غزة، بيانا مساء الجمعة قالت فيه إن "القصف المكثف في الساعة الماضية أدى إلى تدمير جميع الطرق الدولية المتبقية التي تربط غزة بالعالم الخارجي" مما أدى إلى "إغلاق كامل للطرق الدولية". انقطاع خدمات الاتصالات".

وقال سعيد الحايك، 42 عاما، من لاس فيجاس، إنه لم يتمكن من الوصول إلى عائلته في غزة.

و"يبدو الأمر وكأنك تجلس في الظلام ولا تعرف ما الذي سيصيبك، لا أستطيع الوصول إليهم عبر أي وسيلة اتصال في هذه المرحلة، لا أستطيع حتى أن أعرف ما إذا كانوا بخير أم لا، لا أعرف إذا كانوا بخير أم لا، لا أعرف إذا كانوا بخير أم لا".

وقال الحايك: "هل هم آمنون أم لا. كما أن قطع الاتصالات يجعلنا نشعر وكأنهم على وشك القيام بشيء فظيع".

واضاف “لا أستطيع الحصول على أي شيء – منذ حوالي ثلاث ساعات، فقدنا جميع الاتصالات، لا هواتف، لا إنترنت، لا شيء. قبل أن يتم الاتصال، حوالي 80% من الوقت، والآن أصبح 0%. قال أنور: “إنها لا تصل إلى الخط الدولي”.