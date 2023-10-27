السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علا الشافعى: الجهود المصرية مستمرة لوقف العدوان على قطاع غزة

غزة
غزة

قالت علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، إن ما تشهده فلسطين الآن، مع إطلاق الاحتلال عمليته البرية جريمة مروعة لا يمكن تحملها، وتنذر بمزيد من المجازر في حق المدنيين العزل في قطاع غزة، علاوة على قطع الاتصالات لحجب أصواتهم ومعاناتهم عن الخارج.

غزة تحت القصف 

وأكدت "الشافعي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن قصف الاحتلال للمستشفيات أمر في قمة الدونية الإنسانية، مُشيرة إلى أن قصف المستشفيات هو المعني الحرفي لجريمة الإبادة الجماعية.

وأضافت أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، معبرة: "إسرائيل ليست لها كلمة، حيث كانت تتحدث منذ ساعات عن هدنة حربية ولكن الآن يتم الحديث عن الاجتياح البري والبحري والجوي لفلسطين".

المساندة الأمريكية لإسرائيل 

وتابع: "أمريكا تحارب حماس وغزة على أرض الواقع، ولكن تصريحاتها السياسية مخالفة لموقفها الفعلي ومساندتها للقوات الإسرائيلية".

علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع حرب فلسطين الاجتياح البري غزة تحت القصف

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