السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 19 طن مواد غذائية فاسدة فى حملة مكبرة بالغربية

الأغذية الفاسدة
الأغذية الفاسدة

شنت هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية حمله مكبرة لضبط تجار الأغذية الفاسدة، حيث تم القضاء على بؤر الاغذية الفاسدة وضبط 19 طن و150 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط عدد 23 ألف عبوة مشروب صناعي للأطفال مجهول المصدر بمحافظة الغربية.

حيث تم ضبط: 9 أطنان مخلل به اعفان وحشرات وغير صالح للاستهلاك الادمي و2 طن و850 كيلو جرام زبيب منتهي الصلاحية و300 كيلو سوداني وبلح مفروم منتهي الصلاحيه و2 طن زبيب مشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

حيث أكدت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المهمة الاساسية للهيئة  الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

وشدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على جميع أجهزة المتابعة والمديريات التى تقوم بضبط الأغذية الفاسدة بضرورة ضبط جميع الأغذية الفاسدة ومصادرة تلك السلع فورا وتحرير محاضر بذلك.

هيئة سلامة الغذاء تجار الأغذية الفاسدة بؤر الاغذية الفاسدة مجهول المصدر محافظة الغربية

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