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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

قائمة سموحة لمواجهة زد بدوري نايل (2023/2024)

أحمد سامي
أحمد سامي

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لـ"سموحة"، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة زد، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة سموحة وزد بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويحل سموحة ضيفا ثقيلا على نظيره زد، في السابعة مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ثاني أيام الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

قائمة سموحة لمواجهة زد بدوري نايل (موسم 2023/2024)

حراسة المرمى: الهاني سليمان وحسين تيمور، ومحمد أشرف.

خط الدفاع: شريف رضا وأحمد حكم، وميدو مصطفى وإبراهيم سامي، وطارق علاء ومحمود وحيد.

خط الوسط: إسلام جابر ودوكو دودو، ومحمود حليمو وحمدي علاء، وعمرو قلاوة وأحمد خالد، ومصطفى البدري ومحمد سعيد ولحسن دهدوه، وحسين فيصل.

خط الهجوم: بن قسو وإيمانويل ايهيزو، وفادي فريد.

قائمة سموحة لمواجهة زد بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وزد بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة سموحة وزد، في تمام السابعة مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة سموحة وزد، في ثاني أيام الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

وتجدر الإشارة إلى أن سموحة، قد تعرض للهزيمة الساحقة أمام الزمالك، في الجولة الماضية بنتيجة 5/1.

موقف سموحة بجدول ترتيب دوري نايل (موسم 2023/2024)

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل ومثلها هزيمة وحيدة.

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