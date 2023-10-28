السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العائلة المصرية بلندن: ندعوا المصريين لقول كلمتهم فى الإنتخابات الرئاسية

مصطفى رجب رئيس بيت
مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية

قال مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية في العاصمة البريطانية لندن إن الشعب المصري شهد له الجميع بحضارته وعظمته وصموده لتخطي المخاطر والصعوبات حيث واجه الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية واستطاع أن يخرج منها ويستعيد وطنه وطاقته وتماسكه من جديد.

 

ودعا رجب المواطنين للنزول لقول كلمتهم في الإنتخابات الرئاسية المقبلة واختيار من يثقون فيه ويروه الأصلح لقيادة مصر في الفترة الحالية التي تشهد الكثير من الصعوبات والخروج من عنق الزجاجة إلى مستقبل أفضل لجميع المواطنين.

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

 

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يوم السبت الموافق 14 أكتوبر وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس واستقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية ومستشارها القانوني، حيث بدأ اللقاء بتوجيه التحية لوفد مجلس القبائل والعائلات المصرية، مثمنًا دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وأيضًا للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي.

 

من جانبه، أكد وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية أنهم سوف يقومون بتوعية المواطنين، وأنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أن للمجلس دورا كبيرا في توعية المواطنين والشباب خاصة في المحافظات الحدودية بضرورة بإنجازات الدولة على مدار التسع سنوات الماضية، وهو ما شاهدوه بأنفسهم في كل ربوع مصر، وخاصة المحافظات الحدودية التي قد شهدت تنمية على جميع المستويات بداية من البنية التحتية وصولًا إلى إقامة مشاريع تنموية كبيرة.

الانتخابات الرئاسية الإنتخابات ال الانتخابات الرئاسية المقبلة بيت العائلة المصرية مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. "داعش" يتبنى اعتداء على مركز تجارى فى كابل

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

أول قرار من أوسوريو بعد هزيمة الزمالك أمام إنبى فى دورى نايل

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة