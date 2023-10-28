العائلة المصرية بلندن: ندعوا المصريين لقول كلمتهم فى الإنتخابات الرئاسية

قال مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية في العاصمة البريطانية لندن إن الشعب المصري شهد له الجميع بحضارته وعظمته وصموده لتخطي المخاطر والصعوبات حيث واجه الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية واستطاع أن يخرج منها ويستعيد وطنه وطاقته وتماسكه من جديد.

ودعا رجب المواطنين للنزول لقول كلمتهم في الإنتخابات الرئاسية المقبلة واختيار من يثقون فيه ويروه الأصلح لقيادة مصر في الفترة الحالية التي تشهد الكثير من الصعوبات والخروج من عنق الزجاجة إلى مستقبل أفضل لجميع المواطنين.

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يوم السبت الموافق 14 أكتوبر وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس واستقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية ومستشارها القانوني، حيث بدأ اللقاء بتوجيه التحية لوفد مجلس القبائل والعائلات المصرية، مثمنًا دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وأيضًا للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي.

من جانبه، أكد وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية أنهم سوف يقومون بتوعية المواطنين، وأنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أن للمجلس دورا كبيرا في توعية المواطنين والشباب خاصة في المحافظات الحدودية بضرورة بإنجازات الدولة على مدار التسع سنوات الماضية، وهو ما شاهدوه بأنفسهم في كل ربوع مصر، وخاصة المحافظات الحدودية التي قد شهدت تنمية على جميع المستويات بداية من البنية التحتية وصولًا إلى إقامة مشاريع تنموية كبيرة.