مقارنة بين قدرات إسرائيل العسكرية والفصائل الفلسطينية

على الرغم من انعدام أي وجه للمقارنة بين الترسانة العسكرية الإسرائيلية الحديثة وتلك التي بحوزة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خاصة حماس، إلا أن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الأخير في قلب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الجاري، قلبت الموازين تقريبا.

فإسرائيل المعترف بها عالميًا كواحدة من أقوى الدول وأقواها عسكريًا، حيث يحتل جيشها المرتبة الرابعة في العالم، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير أخبار الولايات المتحدة والعالم لعام 2022، باتت منذ ذلك اليوم غير المسبوق في تاريخ الصراع "الفلسطيني- الإسرائيلي" محور اهتمام التقارير العالمية ورؤى المحللين العسكريين الغربيين، وكأن لسان حالهم يقول كيف في ظل التفاوت الصارخ في الموارد العسكرية بين الجانبين، تنجح حماس التي تفتقر للموادر العسكرية والجيوش التقليدية للدول القومية، في اختراق أسوار الاحتلال الحصينة وتتسلل بهذا الشكل المباغت والسريع إلى المدن الإسرائيلية، وتستهدف القواعد العسكرية، وتحتجز الجنود والمدنيين كرهائن؟.

في هذا السياق تستعرض “الدستور” في هذه السطور الاختلافات الشاسعة في القدرات العسكرية بين إسرائيل وقدرات الفصائل الفلسطينية، في ظل الترقب لعملية الاجتياح البري التي قد تنفذها تل أبيب على قطاع غزة:

القوى العسكرية الإسرائيلية

تمتلك قوات جوية تعد الأكثر تقدمًا في العالم بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك القبة الحديدية، ومقاتلات الشبح F-35، والقنابل الذكية لتوجيه ضربات دقيقة، وشبكات الاستشعار المتقدمة.

تمتلك أسلحة نووية تتراوح تقديرات مخزونها من 80 إلى 200 رأس حربي.

تمتلك حوالي 684 طائرة مقاتلة في قوتها الجوية وبحرية مجهزة تجهيزا جيدا مع الغواصات وزوارق الصواريخ والطرادات.

تمتلك ضمن قدراتها الصاروخية، صواريخ باليستية متوسطة المدى ذات قدرة نووية وصواريخ كروز متقدمة، مما يوفر ميزة كبيرة في القوة النارية بعيدة المدى.

القوة العسكرية الفلسطينية (فصائل المقاومة):

تمتلك الجماعات المسلحة الفلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، موارد بشرية أقل مقارنة بالجيش الإسرائيلي.

حصلت حماس، التي يتراوح عدد مقاتليها حسب التقارير بين 10.000 إلى ما يقرب من 40.000، على أسلحة، بما في ذلك طائرات بدون طيار، وصواريخ مضادة للدبابات، وفقا لموقع "defencestreet.com".

تمتلك الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، مخزونًا متنوعًا من الصواريخ ذات المدى المتفاوت، وبعضها قادر على الوصول إلى مدن مثل تل أبيب.

تعتمد في صناعتها الدفاعية على مصادر خارجية للحصول على المعدات العسكرية.

تتلقى الدعم من دول مثل إيران وسوريا للحصول على الأسلحة.

تمتلك صاروخ خارق متفجر (EFP)، وأجهزة متفجرة مرتجلة (IEDs).

تمتلك كم كبير من العبوات الناسفة الإيرانية المخترقة للدروع.

تمتلك طائرات دون طيار ذاتية التفجير وجميعها تعتمد على تصميمات أسلحة إيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام، لا تلعب أي دور عسكري ويبلغ عدد أفرادها حوالي 83 ألف فرد.