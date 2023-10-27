عضو "دفاع النواب": اجتياح غزة جريمة حرب إسرائيلية بدعم أمريكى

قال يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك إسرائيل في قصفها العنيف على قطاع غزة، حيث تمدها بالمعدات والعتاد بكل قوة رغم المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيين بالقطاع.

غزة تحت القصف

وأكد “كدواني” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذه الهجمة الصهيونية العنيفة التي بدأت منذ قليل برًا وبحرًا وجوًا غير مبررة يجب ألا تكون لها مساندة دولية على الإطلاق، فهي جريمة حرب تعتدي على كل الأعراف والموثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتابع: "إسرائيل تحاول إبادة الشعب الفلسطيني بالكامل، حيث تقصف إسرائيل الشعب الفلسطيني بصورة عشوائية".

خداع شعب فلسطين الباسل

واستطرد: "إسرائيل تقوم بنشر رسائل خداعية للشعب الفلسطيني لمطالبتهم بالتوجه جنوبًا أو شمالًا لمنع قصفهم وعند وصول المدنيين إلى المكان يقوم الاحتلال بقصفهم، لذا يمكن القول إن هذه الحرب ليس بها أي نوع من أنواع النزاهة والإنسانية".