زيزو يدرك التعادل لصالح الزمالك أمام إنبى فى دورى نايل

سجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل لصالح الزمالك أمام إنبي، في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دوري نايل.

جاء الهدف في الدقيقة 30 من ركلة جزاء سددها زيزو على يسار الحارس البلعوطي.

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أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بسيطرة على مجريات الأمور لكن دون أي خطورة على مرمى إنبي.

وشهدت الخطورة الأولى في المباراة لصالح الزمالك، بعد كرة عرضية من حمزة المثلوثي من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى شيكابالا فسدد كرة قوية ردت من دفاعات إنبي وذلك في الدقيقة 6.

وشهدت الدقيقة 15 كرة عرضية من أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود علاء برأسية ضعيفة وصلت سهلة للحارس عبدالعزيز البلعوطي.

وحاول الزمالك مجددًا في الدقيقة 17، حيث أرسل المثلوثي كرة عرضية قابلها أوباما برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

إنبي أضاع أخطر فرص المباراة في الدقيقة 20 بعدما استقبل رفيق كابو تمريرة رائعة لينفرد بالحارس محمد عواد، لكنه سدد الكرة في جسد الحارس وخرجت الكرة إلى ركنية.

ونجح فريق إنبي في تسجيل الهدف الأول عن طريق زياد كمال بعد تسديدة قوية من زياد كمال من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعي الزمالك وخدعت الحارس محمد عواد.

كرة عرضية من مصطفى شلبي من جهة اليسار قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة ضعيفة على الطاير وصلت سهلة لحوذة دفاعات إنبي.

الزمالك حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعد تدخل من زياد كمال مدافع إنبي على أحمد سيد زيزو.

ونفذ زيزو ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 30 بعدما سدد الكرة على يسار الحارس محمد البلعوطي.

تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي بدوري نايل

شهد تشكيل الزمالك الرسمي، عودة محمد عواد مجددًا لحماية عرين مرمى الفارس الأبيض، عقب غيابه عن مواجهة سموحة الماضية.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوني ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد "دونجا"، ويوسف أوباما وشيكابالا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي وحسام عبدالمجيد، ومصطفى الزناري وحاتم سكر، ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار"، وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري، وناصر منسي.



أوفا يقود هجوم إنبي أمام الزمالك بدوري نايل

يدخل فريق إنبي مباراة اليوم، دون أي تغييرات عن تشكيله الذي خاض مباراة البنك الأهلي الماضية في الجولة الرابعة.

وجاء تشكيل الفريق البترولي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي

خط الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" - محمد حامد - أحمد صبيحة

خط الوسط: مصطفى دويدار - زياد كمال - محمد ناصر - محمد حمدي

خط الهجوم: عبدالرحمن عماد - أحمد أمين "أوفا" - رفيق كابو

