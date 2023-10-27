زياد كمال يمنح إنبي هدف التقدم على الزمالك في دوري نايل

نجح زياد كمال لاعب فريق إنبي، في إحراز هدف التقدم لصالح الفريق البترولي أمام الزمالك ضمن الجولة الخامسة من دوري نايل.

جاء الهدف في الدقيقة 22 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في أحد مدافعي الزمالك وخدعت الحارس محمد عواد.

الأول لنادي إنبي



تسديدة مباغتة من زياد كمال تعلن عن الهدف الأول لإنبي في شباك الزمالك🔥🔥 pic.twitter.com/0aWlBmo5AN — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 27, 2023

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أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بسيطرة على مجريات الأمور لكن بدون أي خطورة على مرمى إنبي.

وشهدت الخطورة الأولى في المباراة لصالح الزمالك، بعد كرة عرضية من حمزة المثلوثي من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى شيكابالا فسدد كرة قوية ردت من دفاعات إنبي وذلك في الدقيقة 6.

وشهدت الدقيقة 15 كرة عرضية من أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود علاء برأسية ضعيفة وصلت سهلة للحارس عبد العزيز البلعوطي.

وحاول الزمالك مجددًا في الدقيقة 17 حيث أرسل المثلوثي كرة عرضية قابلها أوباما برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

إنبي أضاع أخطر فرص المباراة في الدقيقة 20 بعدما استقبل رفيق كابو تمريرة رائعة لينفرد بالحارس محمد عواد لكنه سدد الكرة في جسد الحارس وخرجت الكرة إلى ركنية.

ونجح فريق إنبي في تسجيل الهدف الأول عن طريق زياد كمال بعد تسديدة قوية من زياد كمال من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعي الزمالك وخدعت الحارس محمد عواد.

تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي بدوري نايل

شهد تشكيل الزمالك الرسمي، عودة محمد عواد مجددًا لحماية عرين مرمى الفارس الأبيض، عقب غيابه عن مواجهة سموحة الماضية.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوني ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد "دونجا"، ويوسف أوباما وشيكابالا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من"

محمد صبحي وحسام عبدالمجيد، ومصطفى الزناري وحاتم سكر، ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار"، وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري، وناصر منسي.

أوفا يقود هجوم إنبي أمام الزمالك بدوري نايل

يدخل فريق إنبي مباراة اليوم، دون أي تغييرات عن تشكيله الذي خاض مباراة البنك الأهلي الماضية في الجولة الرابعة.

وجاء تشكيل الفريق البترولي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة

خط الوسط: مصطفى دويدار – زياد كمال – محمد ناصر – محمد حمدي

خط الهجوم: عبد الرحمن عماد –أحمد أمين "أوفا" - رفيق كابو

