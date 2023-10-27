الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"نتبلوكس": انهيار الاتصال في قطاع غزة

غزة
غزة

أكد مرصد الإنترنت “Netblocks”، منذ قليل، تعطل الاتصال بالإنترنت في قطاع غزة.

وقال مرصد نتبلوكس، المسؤول عن متابعة شبكات الانترنت حول العالم: "بيانات الشبكة الحية تظهر انهيار الاتصال في قطاع غزة مع تأثير كبير على شركة بالتل، وسط تقارير عن قصف عنيف"، لافتًا أن شركة بالتل، هي آخر مشغل رئيسي متبقٍ يقدم الخدمة مع تراجع الاتصال وسط القتال المستمر مع إسرائيل.

فيما أكد العديد من سكان غزة لشبكة CNN إن الغارات الجوية ليلة الجمعة، كانت الأكثر كثافة التي شهدت منذ بدء الأعمال العدائية الاسرائيلية قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

الهلال الأحمر يحذر

من جانبه، أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني،  انقطاعه بشكل كاملة عن الاتصال مع غرفة العمليات في قطاع غزة، قائلًا:" انقطع اتصالنا بشكل كامل عن كافة طواقمنا العاملة بغزة، في ظل تعمد سلطات الاحتلال لقطع شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل".

تابع:" نشعر بالقلق الشديد بخصوص امكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الاسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الاسعاف الى المصابين والجرحى".

 

الإنترنت قطاع غزة شبكات الأنترنت قصف إسرائيل الغارات الجوية الهلال الأحمر الفلسطيني

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