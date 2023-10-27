أين تقع مدينة نويبع على الخريطة؟

مدينة نويبع من أجمل البلدان السياحية التي تقع في محافظة جنوب سيناء وتطل على خليج العقبة، وتبلغ مساحتها حوالي 5097 كم على بعد 85 كم شمال مدينة دهب و465 كم من قناة السويس، ويسكنها عدد من قبائل وهم مزينة والترابين وجهينة وهم من قبائل البدو.

ويقصد السائحون مدينة نويبع بهدف الاسترخاء والاستجمام بعيدًا عن زخم المدن السياحية الأخرى للاستمتاع بالشواطئ الرائعة، ويوجد في مدينة نويبع ميناء بحري بالإضافة إلي الأنشطة الزراعية والتجارية.

أهم ما يميز مدينة نويبع

الطقس

تتميز نويبع بطقس معتدل خلال فصل الشتاء وحار جاف خلال فصل الصيف، يعتبر فصل الشتاء (من نوفمبر إلى مارس) الوقت المثالي لزيارة المدينة.

الشواطئ

تضم نويبع شواطئ رملية بيضاء جميلة تمتد على طول ساحل البحر الأحمر، تتمتع هذه الشواطئ بالمياه الصافية والشعاب المرجانية الغنية بالحياة البحرية.

الغوص

تعتبر نويبع وجهة رائعة لمحبي الغوص والسنوركل. تحتضن المدينة مجموعة متنوعة من المواقع الغوص المذهلة التي تضم شعاب مرجانية ملونة وأسماك مذهلة.

الأنشطة البحرية

بالإضافة إلى الغوص، يمكنك ممارسة العديد من الأنشطة البحرية الأخرى في نويبع مثل ركوب الأمواج، ركوب الزوارق، ركوب الجت سكي وصيد الأسماك.

المناطق السياحية القريبة

تقع نويبع بالقرب من عدة مناطق سياحية شهيرة في سيناء، مثل كاترين وجبل موسى وشرم الشيخ. يمكنك استكشاف هذه المناطق وزيارة المعالم السياحية الشهيرة فيها.

الفنادق والمنتجعات

تحتضن نويبع مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات التي تقدم خدمات استثنائية للزوار، يمكنك اختيار إقامة تتناسب مع احتياجاتك وتفضيلاتك.

جدير بالذكر ان مدينة نويبع هي وجهة ساحرة تجمع بين جمال الطبيعة والأنشطة المائية المثيرة، مما يجعلها واحدة من أفضل الأماكن للاستمتاع بإجازة استجمام رائعة على ساحل البحر الأحمر.